Film Predrasude u sklopu ciklusa Mijenjamo svijet

By redakcija On 29 sij., 2020 At 02:10 PM | Categorized As Događanja | With 0 Comments

Zagreb…

HRT prikazuje dokumentarni film Predrasude

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u srijedu 5. veljače u sklopu ciklusa Mijenjamo svijet na Prvom programu (HRT-HTV1) u terminu od 20.05 sati emitirat će dokumentarni film Predrasude. Poražavajuće posljedice diskriminacije pune naslovnice svakoga dana: seksualno uznemiravanje, rasno profiliranje, razlika u primanjima. Ljudi su skloni diskriminaciji, ali malo tko od nas je spreman to priznati. Samouvjereno donosimo ishitrene odluke, nesvjesni kako naše predrasude utječu na ljude oko nas.

U ovom filmu pratimo filmašicu Robin Hauser u nastojanjima da otkrije svoje skrivene predrasude i u njezinu istraživanju kako nesvjesne predrasude utječu na sve aspekte naše svakodnevice.

Ona istražuje samu prirodu predrasuda te kako ih znanost objašnjava. Potom odlazi na drugi kraj svijeta kako bi saznala nešto više o najnovijem istraživanju o tome kako ublažiti predrasude. Je li moguće naše umove osloboditi predrasuda, odnosno, hoće li nastojanje da to učinimo s pomoću tehnologije samo uzrokovati nove probleme?

Ovaj nas film tjera da se suočimo sa svojim skrivenim predrasudama i da shvatimo zašto može biti opasno slijediti svoje instinkte.

Fim je dobio brojne nagrade i to Award of Excellence, Accolade Global Film Festival (2018.); Impact Award, Međunarodni filmski festival u Napulju (2018.); Award of Excellence, IndieFEST Film Awards (2018.); Award of Excellence, Impact DOCS Awards (2018.); Changing the Narrative Award (Robin Hauser), How Women Lead (2018.); Outstanding Achievement, IndieFest Humanitarian Awards (2018.)

Film Predrasude je odabrala: Mira Vočinkić

Foto: Press