Lino Červar: Njemačka je ključ polufinala

EHF EURO 2020…

To je utakmica posebnog naboja i bitno je da su naši igrači smireni i racionalni, ne euforični, rekao je Lino Červar

– Sve je otvoreno, moramo se koncentrirati na tu utakmicu. Znamo da ćemo imati jednog vrlo moćnog protivnika s dosta kvalitetnih pojedinaca koji igraju u najvažnijim, najvećim klubovima. Mi moramo pružiti jednu discipliniranu, taktičku igru, moramo pokazati veliku upornost, strpljivost i zalaganje kroz cijelu utakmicu. To je utakmica posebnog naboja i bitno je da su naši igrači smireni i racionalni, ne euforični – rekao je Lino Červar.

Pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom je vjerojatno odlučujući susret na putu do željenog cilja, a to je polufinale Europskog prvenstva u Austriji, Norveškoj i Švedskoj. Riječ je o jednoj od najmoćnijih selekcija svijeta, trostrukom svjetskom, i dvostrukom europskom prvaku, s najjačom ligom, velikim mogućnostima i tradicionalno neugodnom suparniku za Hrvatsku.

Premda rezultati na ovom prvenstvu Njemačke nisu savršeni, to ne smije zavarati naše igrače. Njihov karakter je legendaran i dok postoji i najmanja mogućnost da se probiju među četiri najbolja sastava ovoga natjecanja, Njemačka će uložiti i posljednji atom snage da to napravi. Na ovom prvenstvu njihova glavna snaga leži na krilima i crti. Jer onaj tko ima Hendrika Pekelera, Patricka Wienceka, Janika Kohlbachera i Johannesa Golu ima i napadačku i obrambenu moć. Oni su zajedno dali 25 od 119 njemačkih pogodaka. Ali važniji podatak od toga je da su imali samo 4 promašaja. Kada tome dodate fantastična krila kapetana Uwe Gensheimera, Tobiasa Reichmana i mladog Timu Kasteninga (a oni su zabili 38 pogodaka ili jednu trećinu svih njemačkih), jasno je kakva teška utakmica čeka naše igrače. Kao šlag na sve dolazi Andreas Wolf, po mnogima jedan od najboljih svjetskih vratara. Do sada je upisao 25 obrana.

Dobra strana te priče je činjenica da između Hrvatske i Njemačke nema tajni. Tu je mnogo klupskih suigrača iz Kiela, Leipziga, Melsungena, pa čak i poljskog Kielcea. Svi znaju sve, jedni o drugima. Uvijek su to bili susreti s mnogo naboja i malo pogodaka. To uostalom potvrđuju i posljednja tri međusobna susreta koja su sva otišla na stranu našeg sutrašnjeg suparnika. I to sva tri s pogotkom razlike. Onaj iz Njemačke prošle godine na Svjetskom prvenstvu završio je 21:22, uz obilatu pomoć ljudi u sivom. U listopadu smo pak imali dva prijateljska susreta u Zagrebu i Hannoveru, i oba su otišla na stranu Njemačke s 25:26, odnosno 23:24. Sigurni smo da je izbornik Lino Červar pomalo skrivao adute u posljednja dva susreta, jer je znao da će ovaj ogled u Beču imati ogroman ulog.

Inače, Hrvatska i Njemačka odigrale su do sada na velikim natjecanjima 11 susreta. Hrvatska je dobila sedam, jedanput je bilo neodlučeno, a tri su pripala Nijemcima. Na Europskim prvenstvima imali smo četiri međusobne utakmice. Prve tri 1994, 1996,2000 pripale su našoj reprezentaciji, a onaj posljednji Njemačkoj.

Susret je na rasporedu u subotu, 18. siječnja 2020. godine, u 20.30 sati.

Foto: Press – Hrvatski rukometni savez