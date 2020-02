Održana još jedna Noć Harryja Pottera

By redakcija On 8 velj., 2020 At 10:00 AM | Categorized As Događanja Tech | With 0 Comments

Zagreb…

Na stotine djece i odraslih uživalo u bogatim programima knjižara Hoću knjigu – Noć Harryja Pottera

– Noć Harryja Pottera i ove je godine započela ceremonijalnim razvrstavanjem djece po čarobnjačkim školama, a onda je uslijedilo natjecanje u Tromagijskom turniru. Svaku je školu predstavljao jedan prvak, a ostali su zdušno navijali za svoje natjecatelje jer je njihova pobjeda značila i bolju nagradu njihovu školu – objasnila je Sanja Srdić Jungić, voditeljica marketinga Hoću knjigu.

Prva knjiga iz serijala o malom čarobnjaku Harryju Potteru izašla je davne 1997. godine. No, to se ne bi moglo zaključiti prema broju posjetitelja koji su se na prvi četvrtak u veljači zatekli u knjižarama i knjižnicama diljem svijeta koje su slavile upravo ovog knjiškog lika. Naime, od 2014. godine ovaj je dan poznat kao Noć Harryja Pottera, a od prošle godine globalnom slavlju, u kojem sudjeluju ljubitelji knjiga od Čilea do Japana, priključio se i jedan domaći knjiški lanac. Tako su posjetitelji knjižara Hoću knjigu jučer mogli uživati u raznovrsnim aktivnostima za sve uzraste, poput pravog pravcatog Tromagijskog turnira te raznim nastupima, kao i kvizovima znanja za kraj bogate večeri.

Neke od glavnih poruka Harryja Pottera su zajedništvo i prijateljstvo, a istome se moglo svjedočiti i tijekom Noći Harryja Pottera. Bez obzira na to što mnoga djeca nisu bila odabrana kako bi predstavljala svoju školu, za svoje su prvake navijala s puno entuzijazma, navodila ih na pravi put i pomagala u samim zadacima kako bi aktivnosti prošle glatko i brzo. Za nagradu su dobili i posebno napravljene vrećice na temu Tromagijskog turnira sa simboličnim poklonima, a kako bi se bolje pripremili za sljedeću godinu i čarobne štapiće koje su sami mogli napraviti uz pomoć Ministarstva magije. Iz njihove magijske radionice tako je izašlo više od četiri stotine čarobnih štapića!

– Kako je osnivač Noći Harryja Pottera njegov britanski izdavač Bloomsbury, on zadaje i temu koju potom sve manifestacije u svijetu slijede, stoga ćemo se morati još malo strpjeti do otkrivanja teme za 2021. godinu. No ono što mi iz Hoću knjigu možemo jamčiti je još više aktivnosti i dobre zabave te proširivanje prostora za izvođenje programa kako bismo mogli primiti još više obožavatelja malog čarobnjaka. A tko zna, možda uspijemo dovesti i nekoga direktno vezanog za svijet Harryja Pottera – zaključila je Srdić Jungić.

Foto: Press