Stručnjaci o važnosti zabrane petardi

Inicijativu za zabranu petardi

– Prije šest godina pokrenuli smo inicijativu za zabranu petardi prvenstveno zbog stresova i ozljeda koje doživljavaju životinje zbog petardi, a koje svake godine odnose živote. No s vremenom nam se javljao sve veći broj građana koji su navodili koliko petarde smetaju djeci, starijima i bolesnim osobama (oboljelima od PTSP-a, autizma, epilepsije, srčanih bolesti, starijim osobama, braniteljima, civilnim žrtvama rata…), kao i potpuno zdravim ljudima koji osjećaju uznemirenost i strah te žele prestanak terora i zakonsku zaštitu – upozoravaju Prijatelji životinja.

Povodom javne rasprave o zabrani petardi i redenika kategorija F2 i F3 tijekom cijele godine, Prijatelji životinja održali su tiskovnu konferenciju u utorak 4. veljače 2020. u 11 sati u Europskom domu Zagreb (Jurišićeva 1/1). O razlozima za zabranu petardi govorili su i odgovarali na pitanja predstavnika medija i zainteresiranih građana vrsni stručnjaci iz različitih područja:

Ljerka Kopričanec Matijevac, načelnica Učilišta vatrogastva Hrvatske vatrogasne zajednice, rekla je da trebamo reći NE petardama i pirotehničkim sredstvima jer osim uznemiravanja ljudi i životinja, petarde su čest uzročnik nastanka požara. Kada požari nastanu u božićno doba, umjesto da vatrogasci jednako tako proslave doček Božića i Nove godina, moraju izlaziti na intervencije. Vatrogasci također moraju spašavati i životinje koje se zbog buke petardi uplaše, pobjegnu i zavuku na nepristupačna mjesta. Moraju ih vaditi iz jama, cijevi, s drveća. HVZ ima dugi niz godina edukacije djece u vrtićima i osnovnim školama u kojima u sklopu edukacije o zaštiti požara djecu uče o tome da korištenje petardi nije dobro za njihovo zdravlje, a da stradavaju i njihovi kućni ljubimci. Djeci treba osvijestiti da korištenje petardi ne znači veselje i proslavu, nego nešto ružno i da ih ne bi trebalo koristiti.

Ivica Turić, glavni tajnik Zajednice udruga hrvatskih branitelja liječenih od posttraumatskog stresnog poremećaja RH (ZUHBL PTSP RH), odmah je napomenuo da za neke rat još uvijek nije gotov, trauma ostaje. Kroz radionice branitelja gdje su prisutni i psihijatri često se provlači i ta situacija da oni doživljavaju traume prilikom eksplozije i pucnjave. Imaju slučajeve da su ljudi znali, kada opali Grički top, zalegnuti. Rekao je i da se mogu poistovjetiti sa životinjama. Mnogi od njih imaju kućne ljubimce i znaju da se izuzetno boje i da su moguće i katastrofalne posljedice zbog pucanja. I oni kao udruga, kao i Ministarstvo branitelja, podržavaju inicijativu za zabranu petardi.

Dr. med. Dijana Staver, spec. psihijatar iz Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, izjavila je da s aspekta mentalnog zdravlja, štetnim posljedicama korištenja pirotehnike posebno su izložena djeca i osobe starije životne dobi. Većina reagira sa stresom kada čuje iznenadni jaki zvuk. Osoba će se uplašiti čak do razine da joj treba brza pomoć psihologa ili čak liječnika psihijatra. Kod nekoga se može razviti strah od jakih zvukova koji se kasnije neće vezati samo na zvuk petardi, nego se uplaši i od npr. Gričkog topa. Također, kućni ljubimci mogu stradati i smrtno od pirotehnike, a oni su članovi obitelji. Ljudi su izloženi onda tugovanju zbog smrti člana obitelji. Navela je da tjelesna povreda zbog pirotehnike može kod senzibilnih pojedinaca razviti civilni PTSP. Zaključila je da uporaba pirotehnike može imati dalekosežne posljedice s aspekta mentalnog zdravlja.

Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja, pozdravio je prijedlog zabrane petardi i redenika iz kategorija F2 i F3 tijekom cijele godine u aktualnim izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima. Rekao je da je ova zabrana kompromis koji je važan prvi korak jer se zabranjuje samo ono što je ionako nužno zabraniti, ali krajnji cilj je vratiti se na ono što je bilo ranije već zabranjeno, a to je zabrana svih pirotehničkih sredstava F2 i F3. Naveo je primjere stradavanja djece i životinja rekavši da je i jedan slučaj izgubljenog oka ili šake ili smrt člana četveronožnog člana obitelji previše. Ukazao je na nelogičnost u Zakonu da prodaja pirotehničkih sredstava počinje dva tjedna prije dopuštenja njihove upotrebe jer kada krene prodaja, krene i upotreba pa građani već od 15. 12.. prijavljuju uznemiravanje i pucanje. Također, naveo je i apsurd da je petarde dopušteno koristiti 27., 28., 29. i 30. 12., kada se ništa ne slavi. Rekao je da petarde i redenici trebaju biti u potpunosti zabranjeni, no da bi kompromis bio da ova ostala pirotehnička sredstva iz kategorija F2 i F3, koja su također opasna i bučna, budu dopuštena samo na u noći kada se slavi Nova godina. Zahvalio je institucijama koje su dale podršku zabrani petardi – sedam ministarstava, Vladi RH, gradu Zagrebu, Osijeku i Virovitici, ali i mnogim drugima jer je i Udruga gradova dala podršku. Zahvalio je građanima koji, osim što mogu potpisati peticiju koja je još u tijeku, mogu ostaviti svoj komentar na javnoj raspravi koja traje do 7. 2. Ankete su pokazale da je 80 posto građana za zabranu petardi, redenika, ali i druge pirotehnike iz kategorija F2 i F3, a sada je bitno da građani to iskažu i na javnoj raspravi jer svaki glas je bitan. Na prvome mjestu treba biti volja ljudi, opće dobro i javni interes i da se misli na skupine koje trebaju posebnu zaštitu. Petarde su štetne i za okoliš – jedna noć ispucavanja petardi i ostalih eksplozivnih sredstava zagadi koliko i dva mjeseca gradskog prometa. Svaka petarda nekoga uznemiri, ali ostaje i u zraku, na tlu i u vodi, i to u vrijeme kada govorimo o velikim zagađenjima u gradovima i državi.

Prijatelji životinja pozivaju sve da se pridruže građanima koji su već ostavili svoje komentare na javnoj raspravi o izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima, a koja traje do 7. veljače. „Ovo je prilika da svatko od nas navede svoja iskustva i da podrži prijedlog zakonske zabrane petardi tijekom cijele godine. Također, građani se mogu osvrnuti na nelogičnost Zakona koji dopušta da prodaja pirotehnike započinje dva tjedna prije Nove godine i da je korištenje dopušteno već od 27. 12., kada se ništa ne slavi. Zabranom petardi zabranjuje se samo ono što je zaista nužno zabraniti, no i dalje su dopuštena druga bučna i opasna pirotehnička sredstva. Podržimo stoga ovaj kompromis i prvi razumni korak prema vraćanju zakonske zabrane uporabe pirotehničkih sredstava kategorija F2 i F3 tijekom cijele godine”, zaključuju Prijatelji životinja.

Komentar i podrška zabrani petardi može se ostaviti na javnoj raspravi, a više informacija o nužnosti zabrane nalazi se na www.prijatelji-zivotinja.hr.

