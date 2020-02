Antonija Šola: Zaljubljena sam! Te noći dok smo snimali…

By redakcija On 11 velj., 2020 At 11:36 AM | Categorized As Glazba Reportaže | With 0 Comments

Video…

Ljubavni duet: Antonija Šola i Mario Roth – Cijena prave ljubavi

– Obožavam muževan glas, to me osvaja na prvu. Volim kada tako duboki glas oboji svaku izgovorenu riječ, a i paše mi u mojim pjesmama. ‘Ja sam zaljubljena u tvoj glas’ – to je bilo prvo što sam mu rekla, osjetila se kemija u zraku – ispričala je kantautorica Antonija Šola o svom odnosu s kolegom Mariom Rothom, s kojim je uoči Valentinova snimila duet ‘Cijena prave ljubavi’.

Antonija Šola kaže da je posljednjih godina tražila pjesmu koja bi odgovarala baš pjevaču benda Vigor i iste sekunde kad je napisala ‘Cijenu prave ljubavi’ samo je i njega mogla zamisliti u duetu.

– Mario ima tu neku privlačnu energiju; topao je čovjek i imaš osjećaj da ga poznaješ godinama. Zato i naša druženja jesu zabavna, spontana i iskrena – kaže Šola.

Njezin nježan i njegov snažan baršunasti glas upravo su simbolika nježne ženske, naspram moćne muške energije. U tom kontrastu, ali i u savršenom skladu, u ranjivosti i snazi je i čarolija ove pjesme i zato im je drago, kažu, da ju poklanjaju svojoj publici kao najljepši poklon za Valentinovo.

– Nove pjesme koje mi se ponude ne slušam samo ušima nego ih moram osjetiti i, metaforički, kožom. Ako se ne naježim, to nije pjesma za mene. Ta moja intuicija s godinama postaje sve jača, vjerujem svojem šestom čulu. Kolegica Antonija doista je jedan od velikih kantautora u zemlji i naša prva suradnja nije mogla bolje ispasti. Vjerujem da ću ovu njezinu pjesmu imati u repertoaru do kraja života – govori Mario Roth pjevač popularne grupe Vigor.

– Teško smo se usklađivali dok smo snimali pjesmu i video, što zbog svih obaveza koje imamo, putovanja i koncerata koje Mario s Vigorom ima napretek. Unatoč tome on uvijek nađe vremena i javi se baš onda kad ga trebam pa se šalimo da je to već telepatija – uz osmijeh poručuje Antonija, koja se jako raduje zbog nove suradnje jer je oboje glazbenika u pjesmu utisnulo svoju osobnu priču i iskustvo.

Dodaje da ju je plesna koreografija u novom video spotu očarala i donijela još jednu dimenziju jer savršeno opisuje uspone i padove ljubavi koja, i onda kad je neuzvraćena i ostavi bolan trag, nikada ne gubi sebe, već jednostavno voli i postoji.

– To je život. Ne znaš što je sreća dok ne upoznaš tugu, a ne znaš što imaš dok ne izgubiš sve – zaključuje Antonija.

‘Cijena prave ljubavi’ ljubavna je priča koju je ona proživjela i koja joj je neprocjenjivo iskustvo jer, objašnjava, i kad donese bol ona vrijedi jer izađeš jači. To je pjesma o ljubavi koja se ne gasi, nikada ne nestaje nego samo promijeni oblik.

Foto: Press – Martina Cvek

Video: