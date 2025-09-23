Petar Grašo nastupa netom prije 50. rođendana!

Petar nije za pet, on je za – šest!
Kad se radi o Petru Graši i njegovoj publici, jedno je sigurno – tu nikad nije dovoljno koncerata! Ni pet rasprodanih koncerata u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog nije bilo dovoljno da stanu svi oni koji su željeli slaviti 30 godina Grašine karijere s njim – zato stiže i šesti koncert: 17. ožujka 2026.
Još jedan koncert za one koji vole i postoje s njim već 30 godina
Petar Grašo ponovno potvrđuje da je jedan od najvoljenijih glazbenika regije. Serija koncerata pod nazivom „Volim i postojim“ nije samo glazbena retrospektiva, već emotivna posveta publici koja ga vjerno prati još od njegovih prvih nastupa početkom 90-ih.
Pet nastupa u Lisinskom – svaki ispunjen do posljednjeg mjesta, svaki dočekan ovacijama, svaki ispraćen suzama radosnicama i pjesmom – nisu bila dovoljna. Interes publike premašio je sva očekivanja, a mnogi koji su ostali bez karata sada konačno imaju novu priliku: šesti koncert zakazan je za utorak, 17. ožujka 2026.
– Šesti Lisinski nije samo moj uspjeh nego i slavljenje zajedničkih trenutaka s vama! Dva dana nakon koncerta dočekujem svoj 50. rođendan i učinit ću sve da taj koncert bude u pravom slavljeničkom ozračju – radostan, pun pjesme i ljubavi – poručio je Petar.
Petar Grašo – glazbeni fenomen generacija
Od prvih hitova poput “Trebam nekoga”, “Utorak” ili “Volim i postojim”, preko nezaboravnih balada “Ko nam brani”, “Moje zlato”, sve do novijih uspješnica koje su osvajale eter i srca, Petar Grašo ostaje glazbeni fenomen koji spaja generacije. Njegova sposobnost da publiku nasmije, rasplače, podigne na noge i ujedini u pjesmi – čini ga jedinstvenim na našoj sceni.
Lisinski je za Grašu više od koncertne dvorane – to je mjesto susreta s publikom, sjećanja, novih početaka, i dokaz da se istinska emocija nikad ne umara.
Ulaznice već dostupne – i nestaju brže nego ikad
Ako su prošli koncerti ikakav pokazatelj, ulaznice za šesti koncert neće dugo biti dostupne. Požurite i osigurajte svoje mjesto na ovom posebnom koncertu, koji će, kako sam Grašo kaže, biti jedno veliko zajedničko slavlje – i karijere i života!
S obzirom na brzinu kojom njegova publika slobodna mjesta pretvara u zauzeta, požurite – osigurajte svoje ulaznice za koncert i Meet & Greet druženje s Petrom! Nabaviti ih možete na blagajni Dvorane Lisinski ili online na www.lisinski.hr.
Vidimo se na proljeće jer – ‘ko nam brani da bude sve ‘ko lani!
Foto: Press – Jurica Cvitanić