Festival indijanskih banana u Bistri!

Festival indijanskih banana – što je i gdje se nalazi?
Sve je spremno za Šesti festival indijanskih banana u Gornjoj Bistri 12.i 13. rujna!
U Gornjoj Bistri, 12. i 13. rujna 2025., održao se Šesti festival indijanskih banana, jedan od najposebnijih i najinovativnijih događaja u hrvatskoj poljoprivredi i gastronomiji. Organizatori festivala ovom su prilikom u prekrasnoj prirodi starog kameleona u Gornjoj Bistri široj publici predstavili ne samo jedinstvenu indijansku bananu-voće s bogatim nutritivnim i ljekovitim svojstvima-nego i cijelu paletu egzotičnog voća i povrća koje se uzgaja na plantažama Exotic Kinga.
Tijekom godina festival je rastao te okuplja sve više posjetitelja i izlagača, dok Exotic King kontinuirano razvija nove proizvode i širi svoje plantaže. Znate li da postoji više od 30 egzotičnih voćki koje se prodaju u Hrvatskoj, koje su riznice nutritivnih vrijednosti, a koje većina ljudi još uvijek nedovoljno pozna. Upravo to voće, zajedno s indijanskom bananom biti će u fokusu ovog dvodnevnog festivala.
Indijanska banana u Bistri raste već 10 godina!
Exotic King, jedina tvrtka u Hrvatskoj specijalizirana za proizvodnju indijanske banane, egzotičnog voća poput kiwana i afričke šljive, od početka svojeg rada 1996. godine promiče ekološki, održivi uzgoj te inovativne poljoprivredne tehnologije kojima se osigurava maksimalna kvaliteta proizvoda i zaštita okoliša.
Indijanska banana, poznata i kao Asimina triloba, ima najveći jestivi plod među vrstama ovog tipa voća, bogat vitaminima C, A i E, esencijalnim aminokiselinama i polifenolima koji pružaju snažnu antioksidacijsku zaštitu i potpomažu zdravlje organizma. Tvrtka se ističe inovativnim pristupom koji uključuje niskougljične tehnologije i ekološki prihvatljive metode uzgoja, s ciljem očuvanja okoliša i povećanja kvalitete proizvoda.
Program namijenjen svima!
Festival je ponudio bogat program, uključujući degustacije raznovrsnog egzotičnog voća i proizvoda, radionice za djecu te okrugli stol sa zanimljivim sugovornicima, gastro ponudu s jedinstvenim slasticama i pićima te zabavni sadržaj s glazbom i izvođačima za sve generacije. Posjetitelji su mogli kušati i kupiti prerađevine poput vina, piva, rakije, pekmeza i čak ljutih umaka proizvedenih od egzotičnih plodova, a posebnu pažnju privukao je i novi format edukacije o održivom i niskougljičnom uzgoju u uvjetima klimatskih promjena.
Službeno otvorenje festivala održan je u petak 12.9. u 16 sati nakon čega su posjetitelji imali priliku iskusiti adrenalinske vožnje banana drift automobila u razdoblju od 16 do 18 sati, pod stručnim vodstvom Marka Palijana. U 16:20 sati počeo je Magic Leon show, program se nastavio nastupom Studia Smijeha (Marina Orsag i Igor Drljo), te live svirkom benda Misterrs koji su svirali od 19 sati pa sve do ponoći.
Subotnji program počeo je u 11 sati službenim otvorenjem festivala i donio je stručno-edukativne sadržaje, gastro užitke i raznovrsnu zabavu za cijelu obitelj. Od 11:20 do 13 sati održavao se okrugli stol na temu indijanskih banana i njihove proizvodnje, a publika su mogli postavljati pitanja renomiranim profesorima i nutricionistima.
Kulinarski show chefa Alme Catlaka odvio se od 13:15 do 15 sati, s posebnim naglaskom na uspjeh indijanskih banana i egzotičnog voća.Za ljubitelje konjičkog sporta dostupno je bilo jahanje kroz cijeli dan od 13 do 17 sati uz Miklin Equestrian Club. Poslijepodne donio je još jedan šou magičnog čarobnjaka Leona kroz dva dijela a između njih publiku zabavljaju Marina Orsag i Igor Drljo.
Adrenalinske vožnje banana drift automobila održale su se od 16 do 18 sati, a glazbenu atmosferu od 17 do 19:30 sati osigurali su DJ Rea te nastupi bendova Misterrs i Mudri, koji su zabavljali publiku do kasno u noć. Više informacija o festivalu i Exotic Kingu dostupno je na službenim stranicama exotic-king.eu i indijanske-banane.eu.
Foto: Press – Nikola Zoko