Festival indijanskih banana u Bistri!

Izložba mačaka u Family mallu 20. i 21. 9. 2025.
Izložba mačaka u Family mallu 20. i 21. 9. 2025.

WCF Jubilee izložba mačaka u Family mallu! Edukacije, natjecanja i mačja modna revija – zabava za cijelu obitelj Zagrebački Family mall 20. i 21.9. postaje “it mjesto” za sve ljubitelje mačaka. U subotu od 10 do 20 sati i u nedjelju od 10 do 18 sati održat će se izložba mačaka, na kojoj se očekuje više od 100 mačjih natjecatelja. Posjetitelji će vidjeti najljepše mačke kao i uzbudljiva natjecanja, sudjelovati u edukativnim programima i uživati u posebnoj modnoj reviji mačaka, koja će se održati u subotu oko 17 h. Organizator izložbe je udruga Felis Croatia. Za one najmlađe pripremljen je

18. rujna 2025.
Tvornica kulture postaje Tvornica smijeha!
Tvornica kulture postaje Tvornica smijeha!

Tvornica kulture: LAJNAP Comedy krenuo s četiri dana smijeha Tradicionalno otvaranje sezone dečki iz LAJNAP comedy, najpoznatijeg domaćeg stand up kolektiva, odlučili su preseliti u kultnu Tvornicu Kulture gdje će kroz 4 dana nasmijati publiku koja je uz njih već skoro jedno desetljeće. Od 9.-12.9. publika će moći čuti (i doživjeti) 4 DANA LAJNAPA uz najbolji materijal iz sezone 2024./25. kojeg izvode Aleks Curać Šarić, Josip Gotovac, Saša Turković, Vlatko Štampar i Goran Vugrinec, dobro poznata imena domaće i regionalne stand up scene čiji su nastupi redovito rasprodani. 4 DANA LAJNAPA uz poznata stand up imena – Aleks Curać Šarić,

10. rujna 2025.
Food Truck Festival na Britancu!
Food Truck Festival na Britancu!

Uživajte u okusima na Food Truck Festivalu! Nagrađivani street food, viralni ljetni desert i show Luke Vidovića – na Food Truck Festivalu na Britancu Od 1. do 6. rujna, od ponedjeljka do subote, najšarmantnija zagrebačka lokacija Britanski trg ponovno je postala nezaobilazna gastro i glazbena postaja – rujansko izdanje Food Truck Festivala! Posjetitelji mogu svakog dana od 17 do 23 sata uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i svjetske kuhinje, osvježavajućim koktelima, craft pivu osmišljenim posebno za festival, hit desertima ljeta, live glazbenim nastupima i zabavnom programu za sve generacije! Gastronomski specijaliteti stigli su iz raznih dijelova Hrvatske; iz srca

6. rujna 2025.
Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!
Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!

U Karlovcu počinje najveća hrvatska pivska manifestacija Od danas će u gradu susreta zavladati okusi piva, gastronomskih specijaliteta i obilje koncertne zabave uz nastupe nekih od najvećih domaćih glazbenih zvijezda! Karlovac od danas ponovno postaje prijestolnica piva i dobre zabave jer počinju 38. Dani piva Karlovac. Ova najdugovječnija pivska manifestacija u Hrvatskoj privlačit će do 2. rujna posjetitelje svojim raznovrsnim sadržajima – od vrhunskih koncerata i bogate pivske i gastro ponude do brojnih zabavnih aktivnosti. Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu! Na svečanom otvorenju u 20:30 posjetitelje će pozdraviti gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin te predsjednica Uprave

29. kolovoza 2025.
Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!
Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!

Fiesta Latina u Zagrebu: detaljan plan i program! Od idućeg ponedjeljka Zagreb pleše i kuha u latino ritmu: evo detalja bogatog programa Samo nas jedan dan dijeli od početka prvog street festivala posvećenog latinoameričkoj gastronomiji, kulturi, glazbi i stilu života – Fiesta Latina. U ponedjeljak 25. kolovoza na zagrebačkom Trgu Josipa Jurja Strossmayera otvara se Fiesta Latina koja će do nedjelje 31. kolovoza ponuditi autentične okuse, ritmove, mirise i boje najstrastvenijeg kontinenta. Već je poznato da će se na Fiesti Latini predstaviti deset kućica: Taquería Cato, Arepera Maracay, Tres Tacos by Mario Mihelj, Noel* Street Food by Ivan Temšić, Nachurros,

24. kolovoza 2025.
Britanac miriše na delicije: Food Truck Festival je tu!
Britanac miriše na delicije: Food Truck Festival je tu!

Food Truck Festival se vratio na najšarmantniji zagrebački trg – Britanac! Od 9. do 14. lipnja na Britanskom trgu na lokaciji tržnice, održava se novo izdanje Food Truck Festivala s bogatom gastronomskom ponudom, dječjim i zabavnim programom i pomno biranim glazbenim nastupima. Od 9. do 14.6., od ponedjeljka do subote uživamo pod vedrim nebom, uz miris hrane, dobru glazbu i najljepše zalaske sunca u gradu jer Food Truck Festival se vraća na omiljenu lokaciju svih Zagrepčana – Britanac! Posjetitelji će svakog dana od 17 sati do ponoći moći uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i internacionalne kuhinje, vinskoj, koktel i pivskoj zoni kao

10. lipnja 2025.
Održana Svjetska izložba mačaka!
Održana Svjetska izložba mačaka!

Svjetska izložba mačaka: Više od 350 mačaka stiglo u Family Mall! Best in Show, 355 mačaka natjecateljica, 14 ringova, suci iz cijelog svijeta, odlična atmosfera i atraktivan street food – prošli vikend Family Mall bio je središte felinološkog spektakla. Zagreb je prošlog vikenda bio u znaku raskošnih mačaka i ljubavi prema kućnim ljubimcima. U prostoru Family Malla, od petka do nedjelje, održana je Svjetska izložba mačaka, u organizaciji udruge Felis Croatia. Riječ je o jednom od najznačajnijih felinoloških događaja u regiji, koji je ove godine okupio čak 355 natjecateljskih mačaka iz brojnih zemalja, uz sudjelovanje renomiranih sudaca iz cijelog svijeta.

5. lipnja 2025.
Od garaže do pozornice: Richter na Open Air Festivalu
Od garaže do pozornice: Richter na Open Air Festivalu

Richter: Mladi zagrebački bend iz podruma Vrbika koji sutra prvi put svira na festivalu Na pozornici FFZG Open Air Festivala sutra nastupa Richter, bend koji je prije godinu dana stajao u publici istog tog festivala. Danas su korak bliže svom snu, a za portal Scena.hr govori član benda Andrija Peršun. „Prošle godine bili smo samo publika na FFZG Open Airu, maštali o tome da sviramo, a sada zaista i jesmo na line-upu – to je poseban osjećaj“ kaže Andrija Peršun, član mladog zagrebačkog benda Richter, koji će sutra održati svoj prvi festivalski koncert upravo na ovoj popularnoj studentskoj manifestaciji. „Uzbuđen

5. lipnja 2025.
23. Festival jednakih mogućnosti!
23. Festival jednakih mogućnosti!

Zagreb svečano otvorio 23. Festival jednakih mogućnosti Osobe s invaliditetom ponovno u središtu kulturnih zbivanja Na Trgu bana Josipa Jelačića svečano otvoren 23. Festival jednakih mogućnosti (F=M), jedinstveni inkluzivni ulični festival u Hrvatskoj, koji na jednom mjestu okuplja više od 900 izvođača, od čega čak 600 osoba s invaliditetom. Festival je trajao do četvrtka, 22. svibnja, a tijekom tri dana Zagrepčani i gosti glavnog grada mogli su uživati u bogatom kulturno-umjetničkom, edukacijskom i sportskom programu. Na otvorenju su se, uz zvuke glazbe i veselu atmosferu, okupljenima obratili ugledni predstavnici državnih i gradskih tijela uprave, naglasivši važnost uključivanja osoba s invaliditetom

3. lipnja 2025.
Izložba Vladimira Tomića Moska: Snoviđenje!
Izložba Vladimira Tomića Moska: Snoviđenje!

Otvorena izložba i mural Vladimira Tomića Moska U četvrtak, 29. svibnja u 18 sati, u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu otvorena je izložba najpoznatijeg riječkog umjetnika, muralista i akademskog slikara Vladimira Tomića Moska pod nazivom Common Ceremonies. Ova posebna izložba obuhvatila je devet slika i jedan mural, smještene u prostoru koji je savršeno nadopunio atmosferu radova – mirnom i nadahnjujućem ambijentu Botaničkog vrta. Mosk, poznat kao svestrani umjetnik – slikar, muralist, grafiter, glazbenik i scenograf – ovim se ciklusom vratio figurativnom slikarstvu. Nakon godina bavljenja apstrakcijom i monokromnim muralima, publici je predstavio radove koji nas vode u svijet tišine,

1. lipnja 2025.
Festival indijanskih banana u Bistri!
Festival indijanskih banana u Bistri!

Festival indijanskih banana – što je i gdje se nalazi?

Sve je spremno za Šesti festival indijanskih banana u Gornjoj Bistri 12.i 13. rujna! 

U Gornjoj Bistri, 12. i 13. rujna 2025., održao se Šesti festival indijanskih banana, jedan od najposebnijih i najinovativnijih događaja u hrvatskoj poljoprivredi i gastronomiji. Organizatori festivala ovom su prilikom u prekrasnoj prirodi starog kameleona u Gornjoj Bistri široj publici predstavili ne samo jedinstvenu indijansku bananu-voće s bogatim nutritivnim i ljekovitim svojstvima-nego i cijelu paletu egzotičnog voća i povrća koje se uzgaja na plantažama Exotic Kinga

Tijekom godina festival je rastao te okuplja sve više posjetitelja i izlagača, dok Exotic King kontinuirano razvija nove proizvode i širi svoje plantaže. Znate li da postoji više od 30 egzotičnih voćki koje se prodaju u Hrvatskoj, koje su riznice nutritivnih vrijednosti, a koje većina ljudi još uvijek nedovoljno pozna. Upravo to voće, zajedno s indijanskom bananom biti će u fokusu ovog dvodnevnog festivala. 

Indijanska banana u Bistri raste već 10 godina!

Exotic King, jedina tvrtka u Hrvatskoj specijalizirana za proizvodnju indijanske banane, egzotičnog voća poput kiwana i afričke šljive, od početka svojeg rada 1996. godine promiče ekološki, održivi uzgoj te inovativne poljoprivredne tehnologije kojima se osigurava maksimalna kvaliteta proizvoda i zaštita okoliša.

Indijanska banana, poznata i kao Asimina triloba, ima najveći jestivi plod među vrstama ovog tipa voća, bogat vitaminima C, A i E, esencijalnim aminokiselinama i polifenolima koji pružaju snažnu antioksidacijsku zaštitu i potpomažu zdravlje organizma. Tvrtka se ističe inovativnim pristupom koji uključuje niskougljične tehnologije i ekološki prihvatljive metode uzgoja, s ciljem očuvanja okoliša i povećanja kvalitete proizvoda.

Program namijenjen svima!

Festival je ponudio bogat program, uključujući degustacije raznovrsnog egzotičnog voća i proizvoda, radionice za djecu te okrugli stol sa zanimljivim sugovornicima, gastro ponudu s jedinstvenim slasticama i pićima te zabavni sadržaj s glazbom i izvođačima za sve generacije. Posjetitelji su mogli kušati i kupiti prerađevine poput vina, piva, rakije, pekmeza i čak ljutih umaka proizvedenih od egzotičnih plodova, a posebnu pažnju privukao je i novi format edukacije o održivom i niskougljičnom uzgoju u uvjetima klimatskih promjena. 

Službeno otvorenje festivala održan je u petak 12.9. u 16 sati nakon čega su posjetitelji imali priliku iskusiti adrenalinske vožnje banana drift automobila u razdoblju od 16 do 18 sati, pod stručnim vodstvom Marka Palijana. U 16:20 sati počeo je Magic Leon show, program se nastavio nastupom Studia Smijeha (Marina Orsag i Igor Drljo), te live svirkom benda Misterrs koji su svirali od 19 sati pa sve do ponoći. 

Subotnji program počeo je u 11 sati službenim otvorenjem festivala i donio je stručno-edukativne sadržaje, gastro užitke i raznovrsnu zabavu za cijelu obitelj. Od 11:20 do 13 sati održavao se okrugli stol na temu indijanskih banana i njihove proizvodnje, a publika su mogli postavljati pitanja renomiranim profesorima i nutricionistima. 

Kulinarski show chefa Alme Catlaka odvio se od 13:15 do 15 sati, s posebnim naglaskom na uspjeh indijanskih banana i egzotičnog voća.Za ljubitelje konjičkog sporta dostupno je bilo jahanje kroz cijeli dan od 13 do 17 sati uz Miklin Equestrian Club. Poslijepodne donio je još jedan šou magičnog čarobnjaka Leona kroz dva dijela a između njih publiku zabavljaju Marina Orsag i Igor Drljo.

Adrenalinske vožnje banana drift automobila održale su se od 16 do 18 sati, a glazbenu atmosferu od 17 do 19:30 sati osigurali su DJ Rea te nastupi bendova Misterrs i Mudri, koji su zabavljali publiku do kasno u noć. Više informacija o festivalu i Exotic Kingu dostupno je na službenim stranicama exotic-king.eu i indijanske-banane.eu.

Foto: Press – Nikola Zoko 

