Kraj ljeta uz Baš Naš festival!

Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!
Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!

U Karlovcu počinje najveća hrvatska pivska manifestacija Od danas će u gradu susreta zavladati okusi piva, gastronomskih specijaliteta i obilje koncertne zabave uz nastupe nekih od najvećih domaćih glazbenih zvijezda! Karlovac od danas ponovno postaje prijestolnica piva i dobre zabave jer počinju 38. Dani piva Karlovac. Ova najdugovječnija pivska manifestacija u Hrvatskoj privlačit će do 2. rujna posjetitelje svojim raznovrsnim sadržajima – od vrhunskih koncerata i bogate pivske i gastro ponude do brojnih zabavnih aktivnosti. Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu! Na svečanom otvorenju u 20:30 posjetitelje će pozdraviti gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin te predsjednica Uprave

29. kolovoza 2025.
Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!
Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!

Fiesta Latina u Zagrebu: detaljan plan i program! Od idućeg ponedjeljka Zagreb pleše i kuha u latino ritmu: evo detalja bogatog programa Samo nas jedan dan dijeli od početka prvog street festivala posvećenog latinoameričkoj gastronomiji, kulturi, glazbi i stilu života – Fiesta Latina. U ponedjeljak 25. kolovoza na zagrebačkom Trgu Josipa Jurja Strossmayera otvara se Fiesta Latina koja će do nedjelje 31. kolovoza ponuditi autentične okuse, ritmove, mirise i boje najstrastvenijeg kontinenta. Već je poznato da će se na Fiesti Latini predstaviti deset kućica: Taquería Cato, Arepera Maracay, Tres Tacos by Mario Mihelj, Noel* Street Food by Ivan Temšić, Nachurros,

24. kolovoza 2025.
Britanac miriše na delicije: Food Truck Festival je tu!
Britanac miriše na delicije: Food Truck Festival je tu!

Food Truck Festival se vratio na najšarmantniji zagrebački trg – Britanac! Od 9. do 14. lipnja na Britanskom trgu na lokaciji tržnice, održava se novo izdanje Food Truck Festivala s bogatom gastronomskom ponudom, dječjim i zabavnim programom i pomno biranim glazbenim nastupima. Od 9. do 14.6., od ponedjeljka do subote uživamo pod vedrim nebom, uz miris hrane, dobru glazbu i najljepše zalaske sunca u gradu jer Food Truck Festival se vraća na omiljenu lokaciju svih Zagrepčana – Britanac! Posjetitelji će svakog dana od 17 sati do ponoći moći uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i internacionalne kuhinje, vinskoj, koktel i pivskoj zoni kao

10. lipnja 2025.
Održana Svjetska izložba mačaka!
Održana Svjetska izložba mačaka!

Svjetska izložba mačaka: Više od 350 mačaka stiglo u Family Mall! Best in Show, 355 mačaka natjecateljica, 14 ringova, suci iz cijelog svijeta, odlična atmosfera i atraktivan street food – prošli vikend Family Mall bio je središte felinološkog spektakla. Zagreb je prošlog vikenda bio u znaku raskošnih mačaka i ljubavi prema kućnim ljubimcima. U prostoru Family Malla, od petka do nedjelje, održana je Svjetska izložba mačaka, u organizaciji udruge Felis Croatia. Riječ je o jednom od najznačajnijih felinoloških događaja u regiji, koji je ove godine okupio čak 355 natjecateljskih mačaka iz brojnih zemalja, uz sudjelovanje renomiranih sudaca iz cijelog svijeta.

5. lipnja 2025.
Od garaže do pozornice: Richter na Open Air Festivalu
Od garaže do pozornice: Richter na Open Air Festivalu

Richter: Mladi zagrebački bend iz podruma Vrbika koji sutra prvi put svira na festivalu Na pozornici FFZG Open Air Festivala sutra nastupa Richter, bend koji je prije godinu dana stajao u publici istog tog festivala. Danas su korak bliže svom snu, a za portal Scena.hr govori član benda Andrija Peršun. „Prošle godine bili smo samo publika na FFZG Open Airu, maštali o tome da sviramo, a sada zaista i jesmo na line-upu – to je poseban osjećaj“ kaže Andrija Peršun, član mladog zagrebačkog benda Richter, koji će sutra održati svoj prvi festivalski koncert upravo na ovoj popularnoj studentskoj manifestaciji. „Uzbuđen

5. lipnja 2025.
23. Festival jednakih mogućnosti!
23. Festival jednakih mogućnosti!

Zagreb svečano otvorio 23. Festival jednakih mogućnosti Osobe s invaliditetom ponovno u središtu kulturnih zbivanja Na Trgu bana Josipa Jelačića svečano otvoren 23. Festival jednakih mogućnosti (F=M), jedinstveni inkluzivni ulični festival u Hrvatskoj, koji na jednom mjestu okuplja više od 900 izvođača, od čega čak 600 osoba s invaliditetom. Festival je trajao do četvrtka, 22. svibnja, a tijekom tri dana Zagrepčani i gosti glavnog grada mogli su uživati u bogatom kulturno-umjetničkom, edukacijskom i sportskom programu. Na otvorenju su se, uz zvuke glazbe i veselu atmosferu, okupljenima obratili ugledni predstavnici državnih i gradskih tijela uprave, naglasivši važnost uključivanja osoba s invaliditetom

3. lipnja 2025.
Izložba Vladimira Tomića Moska: Snoviđenje!
Izložba Vladimira Tomića Moska: Snoviđenje!

Otvorena izložba i mural Vladimira Tomića Moska U četvrtak, 29. svibnja u 18 sati, u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu otvorena je izložba najpoznatijeg riječkog umjetnika, muralista i akademskog slikara Vladimira Tomića Moska pod nazivom Common Ceremonies. Ova posebna izložba obuhvatila je devet slika i jedan mural, smještene u prostoru koji je savršeno nadopunio atmosferu radova – mirnom i nadahnjujućem ambijentu Botaničkog vrta. Mosk, poznat kao svestrani umjetnik – slikar, muralist, grafiter, glazbenik i scenograf – ovim se ciklusom vratio figurativnom slikarstvu. Nakon godina bavljenja apstrakcijom i monokromnim muralima, publici je predstavio radove koji nas vode u svijet tišine,

1. lipnja 2025.
Sandra Vlašić: Futur treći
Sandra Vlašić: Futur treći

Sandra Vlašić: Futur treći – prvi hrvatski eko-triler „Futur treći“ Sandre Vlašić prvi je hrvatski eko-triler koji kroz priču o ekologinji Dunji i njezinoj borbi za očuvanje prirode donosi snažnu poruku o klimatskoj krizi, društvu i budućnosti našeg planeta. Ovo nije samo knjiga – ovo je odraz naše stvarnosti. Jer borba za planet nije priča budućnosti. Ona se događa sada. Ekologinja Dunja godinama se bori protiv eksploatacije nafte u Hrvatskoj, a neočekivani susret s Rankom na jednom jadranskom otoku daje joj novi vjetar u leđa. Ovaj pomalo misteriozan poznanik iz Dunjine prošlosti danas je ambiciozan političar – a sada ih

23. svibnja 2025.
UNIFEST – STUDENTSKI FESTIVAL GODINE!
UNIFEST – STUDENTSKI FESTIVAL GODINE!

Unifest: Festival koji je nadmašio sva očekivanja! Prošli tjedan, od 14. do 18. svibnja, Zrće je postalo središte studentske zabave – Unifest je okupio više od 4.200 mladih iz svih krajeva Hrvatske! Put prema Pagu bio je organiziran – prijevoz je bio osiguran svim posjetiteljima festivala, a oni koji su stigli vlastitim automobilima uživali su u besplatnom parkingu. Pet dana nezaboravne energije, glazbe i druženja obilježili su prvo izdanje ovog studentskog festivala koji je, sudeći prema reakcijama, nadmašio sva očekivanja. Pjena party, DJ-evi i dnevni tulumi Festival nije ponudio samo noćni program – atmosfera je bila užarena i tijekom dana!

19. svibnja 2025.
Beats&Bites ponovno na Mažuranićevom trgu!
Beats&Bites ponovno na Mažuranićevom trgu!

Beats&Bites – omiljeni proljetni festival ponovno na Mažuranićevom trgu  Idući tjedan počinje jedan od najomiljenijih zagrebačkih festivala među mladom publikom – Beats&Bites! Od 15. do 24. svibnja, prekrasan zagrebački park Mažuranac ponovno će postati omiljeno okupljalište svih ljubitelja dobre hrane, muzike, druženja i opuštene proljetne atmosfere.  Beats&Bites je poznat po svojoj jedinstvenoj kombinaciji dnevne zabave, večernjeg glazbenog programa i vrhunskih street food kućica koje donose raznoliku gastronomsku ponudu iz cijelog svijeta.  Svakodnevno od 16 sati, a vikendima već od podneva, posjetitelji će moći uživati u pažljivo odabranom glazbenom programu koji uključuje nastupe nekih od najpopularnijih urbanih DJ-eva domaće scene. Osim glazbenog dijela,

10. svibnja 2025.
Kraj ljeta uz Baš Naš festival!
Kraj ljeta uz Baš Naš festival!

Jesensko izdanje Baš Naš festivala stiže na Bundek!

Rujan u Zagrebu već je godinama nezamisliv bez Baš Naš festivala, mjesta na kojem glazba, hrana i druženje postaju najbolji recept za produžetak ljeta. Od 5. do 21. rujna, Bundek će ponovno oživjeti u posebnom jesenskom izdanju, Baš Naš at The Lake, koje donosi sve ono zbog čega ga posjetitelji obožavaju – vrhunsku zabavu, gastro užitke i opuštenu atmosferu uz jezero.

Festival će otvoriti Taking the Trash Out party, a već idući dan Bundekom će odjekivati latino ritmovi i zarazna energija uz uvijek rasplesani Cubismo. Tijekom 17 dana trajanja, na festivalskoj će se pozornici izmjenjivati DJ-evi i posebni tematski programi koji će osigurati nezaboravne ljetno-jesenske večeri.

Posjetitelje tako očekuju KPP, domaći hitovi uz SennaM-a i ET na CRO Dance Partyju, večer ispunjena bezvremenskim hitovima na ABBA X Mamma Mia partyju, a za eksploziju energije pobrinut će se Indira Forza ex Colonia. Svaka večer donijet će drugačiji ritam i atmosferu, od nostalgije i klasika do novih hitova koji pune plesne podije.

Uz glazbeni program, jednako važna zvijezda festivala bit će i street food zona. Mirisi će se širiti uz jezero, a posjetitelje očekuje pažljivo odabrana ponuda, od kreativnih zalogaja osmišljenih za brzi užitak do raskošnih delicija koje se pamte. Bit će to savršeno mjesto za gurmansko istraživanje, druženje s ekipom ili uživanje u opuštenoj večeri pod vedrim nebom, uz čašu omiljenog pića. Smješten u zelenoj oazi usred grada, Bundek pruža jedinstvenu kulisu i savršenu kombinaciju prirode i zabave.

Uz zalazak sunca i festivalska svjetla koja se presijavaju na jezeru, stvara se ambijent koji svako izdanje festivala pretvara u posebno iskustvo. Upravo taj spoj glazbe, prirode i druženja daje posebnu čar i čini ga jednim od najiščekivanijih događanja zagrebačke jeseni. Baš Naš festival prerastao je u simbol dobre energije i druženja, a lokacija na Bundeku donosi novu dimenziju njegovoj priči.

Sve informacije o programu i radnom vremenu dostupne su na Facebook i Instagram stranici Baš Naš festivala.

Foto: Press – Matej Grgić

