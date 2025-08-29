Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!

U Karlovcu počinje najveća hrvatska pivska manifestacija
Od danas će u gradu susreta zavladati okusi piva, gastronomskih specijaliteta i obilje koncertne zabave uz nastupe nekih od najvećih domaćih glazbenih zvijezda!
Karlovac od danas ponovno postaje prijestolnica piva i dobre zabave jer počinju 38. Dani piva Karlovac. Ova najdugovječnija pivska manifestacija u Hrvatskoj privlačit će do 2. rujna posjetitelje svojim raznovrsnim sadržajima – od vrhunskih koncerata i bogate pivske i gastro ponude do brojnih zabavnih aktivnosti.
Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!
Na svečanom otvorenju u 20:30 posjetitelje će pozdraviti gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin te predsjednica Uprave HEINEKENA Hrvatska, Maud Meijboom-van Wel. Uz službeni dio otvorenja, publiku iste večeri očekuje i obilje dobre zabave uz koncerte domaćih zvijezda. Tako će se na glavnu pozornicu u 19:45 popeti mlada rap zvijezda Peki, koji je publiku osvojio hitovima poput „Ganga i Rera“ i „Mangio Pasta“.
U nastavku večeri, atmosferu će nastaviti podizati Psihomodo Pop, jedan od najoriginalnijih i najdugovječnijih rock bendova domaće scene, a slijedi ga, po mnogima, najsnažnija domaća vokalistica Vanna. Koncerti će se održavati i na obližnjoj Gastro pozornici gdje će od 22:30 sati nastupati poznati sastav Neki to vole vruće, dok će publiku za njihov nastup već od 18 sati zagrijavati DJ I’M. Publiku će kroz program otvorenja voditi Antonija Blaće.
Uz bogati glazbeni program, prvi dan Dana piva obilježit će i Dan otvorenih vrata pivovare u Karlovcu u sklopu kojeg će posjetitelji svakog punog sata, od 10 do 17 sati, moći vidjeti izbliza kako nastaje legendarno Karlovačko pivo, koje je jedan od najprepoznatljivijih simbola grada. Dan otvorenja će obilježiti još jedna atrakcija, a to je Pivska fontana ispred kultnog Kina Edison iz koje će, od 18 do 20 sati, teći besplatno Karlovačko pivo.
A kako uz pivo odlično pašu i razni slani zalogaji, na manifestaciji će i ove godine biti postavljen Gastro kutak gdje će posjetitelji uživati u nezaobilaznim pivskim perecima koji su, posebno za Dane piva, osmišljeni još prije četrdeset godina. Posjetitelje na Promenadi kod Glavne pozornice očekuju razni specijaliteti pivske kuhinje, koja savršeno upotpunjuje doživljaj Dana piva.
Posjetitelji će ovdje moći uživati i u degustaciji piva iz Pivnice Medvedgrad i Saperlot Craft Brewery, kao i nekih pivskih brendova koji su u Hrvatskoj dostupni isključivo na Danima piva, poput Laško Zlatorog Tamno, Union Premium Nefiltrirano Svijetlo, Union Premium Nefiltrirano Tamno, Desperados Tropical, Birra Moretti L’Autentica, Lagunitas IPA, SOL, GÖSSER Helles, Zipfer Märzen, Krušovice Crno, Smile Union, Breznak Lezak i Zlatopramen Half n’Half.
Festivalski vlak za sve posjetitelje
U pet dana manifestacije, kojom se Karlovac nametnuo kao destinacija za nezaboravno ljeto u kontinentalnoj Hrvatskoj, publiku uz pivo i gastronomiju čeka i glazbeni repertoar za svačiji ukus. Koncerti i zabava nastavljaju se i u subotu, 30. kolovoza, kada je na rasporedu Vatra, popularni rock-pop sastav koji je domaću scenu obilježio hitovima poput „Tango“, „Meni treba tako malo“ i „Nitko osim nas“. Nakon njih će publiku svojim zaraznim ritmovima, na čelu s onim pjesme „Rim Tim Tagi Dim“, rasplesati i popularni Baby Lasagna.
Tijekom manifestacije očekuju se i nastupi TV Eyea, Baksa, Kojota, Nike Turković, Klape Intrade, Plavog orkestra, Nene Belana, The Gigsonsa, Strings banda, Rivers banda i Black & White. Osim glazbe, svaki dan manifestacije održavat će se i razne zabavne aktivnosti, od kvizova i pivskih radionica do turnira u stolnom nogometu, gdje će posjetitelji moći osvojiti i brojne nagrade.
Posjetitelji koji dolaze iz Zagreba i okolice na Dane piva mogu sigurno doputovati posebnim festivalskim vlakom koji polazi s Glavnog kolodvora u Zagrebu, uz stajanja u Remetincu, Hrvatskom Leskovcu i Jastrebarskom, i dolazi do odredišta Karlovac Centar. Cijena povratne karte je simboličnih 1,50 eura.
Za sve posjetitelje koji na festival dolaze vlastitim prijevozom, organizatori su osigurali besplatno parkiralište na ŠRC-u Korana te besplatne autobuse do Dana piva. Za stanovnike Karlovca i okolnih naselja osigurane su i dodatne besplatne autobusne linije, a vozni red nalazi se na službenoj stranici manifestacije.
Dani piva idealna su prilika i za otkrivanje brojnih znamenitosti grada susreta. Posjetitelji osvježenje mogu potražiti na omiljenom gradskom kupalištu Foginovo, gdje se nalazi besplatni aqua park. Ljubitelje prirode oduševit će šetnja kroz Arboretum ili posjet Aquatici, jedinom slatkovodnom akvariju u Hrvatskoj.
Za opušteno ljetno popodne tu je i romantična vožnja Kupom na tradicionalnoj Žitnoj lađi. Muzej Domovinskog rata, koji svjedoči o nastanku Republike Hrvatske i borbi za neovisnost, nagrađen je međunarodnom kulturno-turističkom nagradom Plautilla, a 2021. godine bio je i nominiran za prestižnu nagradu Europskog muzeja godine.
Ljubitelji povijesti i dobre hrane neće propustiti posjet Starom gradu Dubovcu, srednjovjekovnoj utvrdi unutar koje se smjestio restoran s Michelinovom preporukom. Tijekom posjeta gradu na četiri rijeke vrijedi obići i dvije atraktivne multimedijalne lokacije: Nikola Tesla Experience Center te Kino Edison, prvo VR kino u Hrvatskoj.
Baš zato, Dani piva više su od samog festivala. Oni su pozivnica na otkrivanje okusa, priča i ljepota grada koji na jedinstven način spaja tradiciju, kulturu i zabavu. Ne propustite priliku biti dio priče koja traje već četiri desetljeća – dođite na Dane piva u Karlovac, grad susreta i uživajte u Karlovačkom, uz ekipu!
Foto: Press – Dani Piva u Karlovcu