Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!

Richter: Mladi zagrebački bend iz podruma Vrbika koji sutra prvi put svira na festivalu Na pozornici FFZG Open Air Festivala sutra nastupa Richter, bend koji je prije godinu dana stajao u publici istog tog festivala. Danas su korak bliže svom snu, a za portal Scena.hr govori član benda Andrija Peršun. „Prošle godine bili smo samo publika na FFZG Open Airu, maštali o tome da sviramo, a sada zaista i jesmo na line-upu – to je poseban osjećaj“ kaže Andrija Peršun, član mladog zagrebačkog benda Richter, koji će sutra održati svoj prvi festivalski koncert upravo na ovoj popularnoj studentskoj manifestaciji. „Uzbuđen