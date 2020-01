Marin Čilić u osmini finala Australian Opena

Australian Open…

Bivši finalist turnira, Marin Čilić, u trećem je kolu nakon maratona u pet setova i više od četiri sata provedena na terenu dobio bitku protiv devetog tenisača svijeta, Španjolca Roberta Bautiste Aguta – 6:7(3), 6:4, 6:0, 5:7, 6:3. Sve do sredine drugog seta izgledalo je da Španjolac ide prema novoj pobjedi protiv našeg igrača, no onda je Marin ‘poludio’ – od 3:4 u drugoj dionici osvojio je 11(!) gemova u nizu, sve do vodstva od 2:0 u četvrtom setu. Pobjeda se činila blizu, no odlični Španjolac vratio se susret i s dva breaka odvodi dvoboj u odlučujuću dionicu. Tu Marin odmah dolazi do breaka i sigurnom igrom na svoj servis odlazi do velike pobjede, pete u sedmom susretu protiv Bautiste Aguta, koji je lani (također u pet setova) zaustavio Čilića u osmini finala turnira u Melbourneu. Priliku za prolaz u svoj treći četvrtfinale (2010., 2018.) na prvom Grand Slam turniru sezone tražit će protiv pobjednika susreta Tsitsipas – Raonić.

Foto: Press – Hrvatski teniski savez