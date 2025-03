40. Plitvički maraton – utrka u srcu Nacionalnog parka

Pickbox TV: Tjedan nezaboravnih ljubavnih priča Ljubav je u zraku, a Pickbox TV kanal donosi najromantičniji filmski tjedan koji će vas uvesti u pravu atmosferu Valentinova! Od romantičnih drama i komedija do priča ispunjenih straŧu, zabavom i neočekivanim preokretima, ovaj poseban tjedan donosi filmsku selekciju koja će oduševiti sve ljubitelje ljubavnih priča. Tjedan ljubavi već je u punom jeku i traje do 16. veljače, donoseći nezaboravne trenutke uz posebne filmske hitove koje jednostavno ne smijete propustiti. Među brojnim naslovima istaknuli su se filmovi poput “Nisam te vidjela” (Right in Front of Me), “Kraljevska dadilja” (The Royal Nanny) i “Ljubavna kuhinja”