Doček Nove godine – Atraktivan novogodišnji program

Za nadolazeće novogodišnje blagdane – Atraktivan novogodišnji program

Hrvatska radiotelevizija (HRT) pripremila je atraktivan program za nadolazeće novogodišnje blagdane s naglaskom na sjajnim filmovima te glazbom i zabavnim sadržajima. Prvi program Hrvatske televizije (HRT-HTV1) na Silvestrovo, 31. prosinca u radnom poslijepodnevnom terminu od 13:50 sati na rasporedu je klasik „Moje pjesme, moji snovi” s nezaboravnim Julie Andrews i Christopherom Plummerom u glavnim ulogama. Zlatne” tridesete godine XX. stoljeća u Austriji bliže se kraju. Rane I. svjetskoga rata su tek zaliječene, a nad zemlju se već nadvila prijetnja njemačke okupacije. Obitelj imućnoga umirovljenoga časnika nekadašnje carske mornarice, kapetana von Trappa (C. Plummer), muče drugi problemi. Nakon prerane smrti supruge bivši profesionalni vojnik pokušava svoje sedmero djece u dobi od 4 do 16 godina podići uvođenjem vojne stege. Jasno da je mala “postrojba” lukavija i od svojega “vrhovnoga zapovjednika” i od njegovih namjesnika, guvernanti koje “padaju” jedna za drugom. Sve dok se jednoga dana u toj nezahvalnoj ulozi ne pojavi lijepa Marija (J. Andrews), novakinja obližnjega samostana, koja svojom životnom radošću prijeti strogim pravilima reda, pa ju poglavarica (P. Wood) rado šalje u “čistilište” von Trappovih.

Udarni termin donosi mnogo dobre zabave, pa je tako u 20:05 sati na rasporedu novogodišnje izdanje popularnog kviza „Milijunaš”. u muško-ženskim parovima nastupit će četvero naših glumaca koji su glumili, glume ili će glumiti u prestižnim serijama Hrvatske radiotelevizije. Emisija je humanitarnog karaktera i sav osvojeni iznos donirat će se HRT-ovoj humanitarnoj akciji “Uz nas niste sami: Za osmijeh u srcu” koja traje do 31. siječnja 2020.

Kao i u svim dosadašnjim emisijama Milijunaša, a posebno u ovoj silvestarskoj, očekujte neočekivano, jer samo vas Milijunaš vodi na putovanje na kojemu možete zamisliti nezamislivo.

Nakon „Milijunaša” slijedi novogodišnja „A strana”. Duško Ćurlić, Ivan Vukušić, bend, plesači i mladi pjevači rasplesali su goste “A strane”: Frajle, Marka Tolju, Natali Dizdar, Vannu, Psihomodo pop, Nenu Belana, Željka Krušlina Krušku, Vladu Kalembera, Vatru i Jasnu Zlokić,a gledateljima HRT-a slijedi mnoštvo dobre zabave.

U 23.15 slijedi novogodišnja emisija Lijepom našom. Na Novu godinu, 1. siječnja, u terminu od 11:15 sati na programu je prijenos tradicionalnog Novogodišnjeg koncerta iz Beča. Bečki filharmoničari i ovu Novu godinu priređuju tradicionalni svečani koncert s glazbom iz bogatog repertoara dinastije Strauss i njihovih suvremenika. Prvog siječnja 2020. navršit će se 62 godine otkako ORF taj “koncert nad koncertima” prati svojim televizijskim kamerama i odašilje ga u više od 90 zemalja svijeta.

Novogodišnjim koncertom Bečke filharmonije 2020. prvi će put ravnati Latvijac Andris Nelsons, šef-dirigent orkestra Gewandhaus u Leipzigu i glazbeni ravnatelj Bostonskog simfonijskog orkestra.

U 14:10 sati na redu je akcijska ratna drama „Veliki bijeg”. Drugi svjetski rat bijesni na svim bojišnicama i sve je više ratnih zarobljenika, saveznički zarobljenici koji su pokušavali pobjeći premješteni su u strogo čuvani Stalag Luft III pod zapovjedništvom pukovnika Von Lugera (H. Messemer).

Udarni termin od 20:05 sati rezerviran je za komediju „Lucky Logan”. U nastojanju da ponište kletvu koja im je bačena na obitelj, braća Jimmy (C. Tatum) i Clyde Logan (A. Driver) planiraju izvesti kompliciranu pljačku tijekom legendarne utrke Coca-Cola 600 na stazi Charlotte Motor Speedway. Film je dobio vrlo pozitivne kritike, osobito za glumačke izvedbe i Soderberghovu režiju.

U kasnom terminu od 22:35 sati na redu je akcijski film „XXX”. Vojno obučena ruska teroristička skupina Anarchy 99 domogla se biokemijskog oružja Silent Night, za koje se smatralo da je nestalo još od raspada Sovjetskog Saveza. NSA je poslala tajnog agenta da otme oružje, no Anarchy 99 brzo ga je otkrila i ubila.

Drugi program Hrvatske televizije (HRT-HTV2) na Silvestrovo, 31. prosinca donosi filmski mataron od čak pet odličnih filmova za redom.

Prvi je na rasporedu drama „Braća vjetra” s početkom u 20:05 sati. rama. Lukas (M. Camacho) i njegov otac (T. Moretti) žive u austrijskim Alpama. No život im je obilježila tragedija. Lukasova majka poginula je u požaru pa on izrasta u povučenu osobu. Otac se ponaša kao da se ništa nije dogodilo i nastavlja sa životom. Jednog dana Lukas pronalazi orlića kojeg je jači brat izbacio iz gnijezda. Daje ptici ime Abel i hrani je.

Potom od 21:45 sati slijedi film „Znojem do love”, komedija o trojici bodibildera koji se na Floridi upletu u iznudu i otmicu, a cijeli se pothvat izjalovi. Nakon njega, u 23:55 sati slijedi akcijska komedija „Dobri momci”. Radnja filma smještena je u Los Angeles 1977. Usredotočuje se na privatnog detektiva (R. Gosling) i opakog utjerivača (R. Crowe), koji se udružuju kako bi istražili nestanak mlade djevojke (M. Qualley).

Maraton se nastavlja u 01:55 sati romantičnom komedijom „Svi su ludi za Mary”. Tedu (B. Stiller) se ostvari životni san kad ga na maturalni ples pozove najljepša djevojka na školi, Mary Jensen (C. Diaz), dirnuta njegovim zauzimanjem za njezinog mentalno zaostalog brata Warrena (W. Earl Brown). Večer iz snova pretvara se u pakao kada Ted umjesto na plesu završi u bolnici. Od neugodnog doživljaja prošlo je 13 godina, a Ted, sada uspješan pisac, i dalje razmišlja o Mary.

Posljednji u nizu, u 03:50 je „Srebrni pastuh”, drama s elementima bajke. Na ranču književnice Elyne Mitchell (C. Goodall) u australskoj unutrašnjosti upravo bijesni oluja kad je poznanik Jock (J. Raaen) zamoli da njega i njegove ljude pusti s konjima preko imanja. Njezina kći Indi (A. Daemion) uzalud pokušava zaspati, pa je Elyne nastoji uspavati pričom o australskom divljem konju “brumbyju”. U olujnoj noći baš poput ove, priča Elyne, kobila Bell-Bell je oždrijebila svjetlosmeđeg konjića Thowru čiji su se rep i griva na mjesečini činili poput srebra. Odrastavši u snažnog pastuha Thowra je postao predvodnik svog krda, no njegova su snaga i ljepota privukli mjesnog rančera i timaritelja (R. Crowe), odlučnog da prelijepom konju zauvijek oduzme slobodu.

Na Novu godinu, 1. siječnja u terminu od 17:10 sati na programu je domaći film „Moj dida je pao s Marsa”. Kakav je osjećaj sjuriti se iz svemira na Zemlju, upasti u ledenu rijeku ili voziti vjetrogon, saznat ćemo u filmu o neobičnim pustolovinama djevojčice Une i robota, izvanzemaljca Dode. Njihov je zadatak u manje od 24 sata spasiti Uninu djelomično izvanzemaljsku obitelj.

U udarnom terminu od 20 sati na rasporedu je dokumentarni film „Free Solo”. Ovaj izvrsni dokumentarac predstavlja intiman i dojmljiv portret profesionalnog penjača Alexa Honnolda. Pratimo ga u vrijeme njegovih priprema za prvi pokušaj u povijesti da se sam, bez ikakve sigurnosne opreme, popne na 975 m visoku liticu El Capitana, jednog od najviših vrhova američkog Nacionalnog parka Yosemite. Nakon njega slijedi glazbeno-dokumentarni film o Davidu Bowieu.

Treći program Hrvatske televizije (HRT-HTV3) na Silvestrovo, 31. prosinca također donosi bogat filmski program. U 20:05 sati na rasporedu je serija „Putovanje u Vučjak”, a potom, od 21 sat slijede filmovi „Prodavačica ljubičica”, glazbena drama. Nakon njega u 22:50 sati na redu je „Tulum”, komedija o običnim ljudima i njihovim životnim problemima, a u središtu priče je građanska obitelj. Potom u 0:40 na rasporedu je „Malena”, Romantična drama. Renato Amoroso (G. Sulfaro), trinaestogodišnjak koji otkriva svijet seksualnih fantazija, zaljubljen je u prekrasnu mještanku, Malenu (M. Bellucci). Malena je udata, muž joj je na fronti, a njezina iznimna ljepota i privlačnost izazivaju zlobu i pakost mještana koji raspredaju zlobne tračeve.

Na Novu godinu, 1. siječnja u udarnom terminu od 20:05 sati na rasporedu je izvrsna francuska komedija „Velika avantura” s maestralnim Louis de Funèsom. Podsjetimo, riječ je o pustolovnoj komediji. Nekoliko Francuza, pomažući britanskim pilotima da ne padnu u ruke nacistima, kreće na epsko putovanje kroz okupiranu zemlju, sve do Švicarske.

