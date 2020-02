Stjepan Hauser: Ovo je što svijet treba

Solo album…

Stjepan Hauser objavio prvi solo album klasične glazbe Classic

– To su najljepše i najromantičnije melodije ikad napisane u klasičnoj glazbi. Djela najvećih kompozitora, odsvirana na violončelu, najljepšem i najromantičnijem instrumentu ikad – opisuje tako Stjepan Hauser svoj prvijenac.

Objavljen je dugoiščekivani, prvi solo album „Classic” (Sony Classical/Menart), a pred njim je i svjetska turneja. S orkestrom će nastupiti mnogim europskim gradovima, Parizu, Londonu, Berlinu, Kijevu, Milanu, Budimpešti, Kijevu…. S 2CELLOS je već nekoliko puta obišao svjetske arene i iza njega su već mnogi rasprodani koncerti, a sada se svijetu predstavlja solo i to s klasičnom glazbom od koje je sve i krenulo.

Objavljena su i 2 datuma za SAD – u srpnju nastupa u „The Kennedy Center” (Washington D.C.) i „Orpheum Theatre” (Los Angeles). Uz novi album, Hauser je danas lansirao spot „Air on the G String” (J. S. Bach) koji je snimio u Budimpešti. Među objavljenim remek-djelima svjetske klasike za koje je već objavio spotove su „Nessun Dorma”, „Swan Lake”, „Rivers Flows in You”

Lokacija za snimanje također ima važnu simboliku jer je Stjepan Hauser prohodao baš u toj šumi. Na albumu su objavljene Hauserove omiljene klasične melodije koje je pažljivo birao i aranžirao za violončelo. Album je snimljen u pratnji Londonskog simfonijskog orkestra, a produkciju potpisuje Robin Smith.

Posebnu pažnju je posvetio i Mozartu koji je napisao mnogo predivnih djela pa je bilo teško odabrati što staviti na album, kaže Hauser, koji je za ovaj album odabrao dirljive polagane stavke iz „Concerto for Clarinet „ i „Piano Concerto No. 21″ i „Lacrimosa” iz Mozartovog Requiema.

Među skladbama koje je obradio su još i „Swan Lake” (Tchaikovsky), „Piano Concerto No. 2″ (Rachmaninoff), „Lascia Ch`io Pianga” iz opere „Rinaldo” (Handel) …, ukupno 16 vrhunskih djela izvedenih na violončelu.

– Ovo je što svijet treba – ove melodije, ovu glazbu, s dušom i srcem, izvedenu na violončelu. Osjećam da je to moja misija jer je svijet poludio na toliko načina. Nadam se da mogu pokrenuti i dirnuti što više ljudi. Sa strašću koju smo unijeli u sve ovo i kroz prezentaciju. Mislim da „Classic” to može – poručuje Stjepan Hauser.

Popis pjesama:

Swan Lake

Rachmaninov 2nd Piano Concerto

Caruso

Air on a G String

The Nutcracker Suite

Concerto for Clarinet

Nocturne in C Sharp

Intermezzo (Cavalleria Rusticana)

River Flows in You

Lascia Ch’io Pianga

The Lonely Shepherd

Piano Concerto No. 21

Nocturne

Nessun Dorma

Lacrimosa

Adagio for Strings

Foto: Press